Наличные курсы доллара и евро в банках выросли

В среду, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 7,6 коп. и составляет 27,849 грн. Курс продажи вырос на 6,05 коп. и составляет 28,1245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,75 грн, максимальный – 27,95 грн. Для продажи минимальный курс – 28,04 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,6 коп. и составляет 31,7165 грн. Средний курс продажи вырос на 6,05 коп. и составляет 32,15 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,58 грн, максимальный – 31,85 грн. Для продажи минимальный курс – 31,98 грн, максимальный – 32,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп. и составляет 3,304 грн. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп и составляет 3,8 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,725 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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