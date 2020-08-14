Наличный доллар еще больше подешевел

В пятницу, 14 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 9,1 коп и составляет 27,23 грн. Курс продажи упал на 10,65 коп – до 27,5415 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный - 27,35 грн. Для продажи минимальный курс – 27,43 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,55 коп и составляет 31,9375 грн. Средний курс продажи упал на 7,85 коп и составляет 32,539 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,65 грн, максимальный - 32,2 грн. Для продажи минимальный курс – 32,3 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,369 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп и составляет 3,843 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,1 грн.

Анна Ишутина

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