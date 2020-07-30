Наличный доллар подешевел

В четверг, 30 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, снизился на 5,95 коп и составляет 27,464 грн. Курс продажи упал на 7,5 коп – до 27,7725 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,25 грн, максимальный - 27,55 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 0,05 коп и составляет 31,94 грн. Средний курс продажи снизился на 4,35 коп и составляет 32,608 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,4 грн, максимальный - 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный - 32,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,7 коп и составляет 3,432 грн. Средний курс продажи снизился на 0,8 коп и составляет 3,9 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,82 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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