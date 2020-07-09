Наличный доллар подорожал

В четверг, 9 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,55 коп и составляет 26,7925 грн. Курс продажи вырос на 0,4 коп – до 27,1010 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,96 грн, максимальный – 27,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,35 коп и составляет 30,07 грн. Средний курс продажи вырос на 14,0 коп и составляет 30,7 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,65 грн, максимальный - 30,35 грн. Для продажи минимальный курс – 30,45 грн, максимальный - 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,364 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,845 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,72 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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