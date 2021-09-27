Наличный доллар подорожал

В понедельник, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,35 коп и составляет 26,5915 грн. Курс продажи вырос на 4,95 коп – до 26,8165грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,5 грн, максимальный – 26,65 грн. Для продажи минимальный курс – 26,73 грн, максимальный – 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,5 коп и составляет 31,0275 грн. Средний курс продажи вырос на 1,55 коп и составляет 31,43 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,8 грн, максимальный – 31,15 грн. Для продажи минимальный курс – 31,2 грн, максимальный – 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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