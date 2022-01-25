Наличный доллар подорожал на 44 копейки и достиг 29 грн

Во вторник, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 31,15 коп. и составляет 28,4955 грн. Курс продажи вырос на 44 коп. и составляет 28,8695 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 28,3 грн, максимальный – 28,65 грн. Для продажи минимальный курс – 28,7 грн, максимальный – 29,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,52 коп. и составляет 32,0985 грн. Средний курс продажи вырос на 40,22 коп. и составляет 32,6555 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,9 грн, максимальный – 32,23 грн. Для продажи минимальный курс – 32,44 грн, максимальный – 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп. и составляет 3,257 грн. Средний курс продажи упал на 1,7 коп. – до 3,751 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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