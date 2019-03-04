Наличный доллар продолжает падать

В понедельник, 4 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,57 коп до 26,6997 грн. Курс продажи упал на 4,03 коп – до 26,9847 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи – 26,84 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,23 коп и составляет 30,2667 грн, средний курс продажи упал на 4,77 коп до 30,7753. Продать евро дороже можно за 30,41 грн, купить дешевле – за 30,53 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,692 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 4,144 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,98 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)