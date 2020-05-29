Наличный доллар снова подешевел

В пятницу, 29 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,63 коп и составляет 26,7447 грн. Курс продажи упал на 6,50 коп – до 27,0107 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный - 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,9 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,3 коп и составляет 29,3447 грн. Средний курс продажи вырос на 12,93 коп и составляет 29,9050 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 29,6 грн. Для продажи минимальный курс – 29,65 грн, максимальный - 30,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 3,230 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,841 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.