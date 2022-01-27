Наличный доллар в банках вновь подорожал

В четверг, 27 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14,5 коп. и составляет 28,7705 грн. Курс продажи вырос на 15,6 коп. и составляет 29,073 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,5 грн, максимальный – 28,93 грн. Для продажи минимальный курс – 28,9 грн, максимальный – 29,21 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,55 коп. и составляет 32,1845 грн. Средний курс продажи вырос на 0,45 коп. и составляет 32,675 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32 грн, максимальный – 32,4 грн. Для продажи минимальный курс – 32,5 грн, максимальный – 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп. и составляет 3,236 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,771 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,56 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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