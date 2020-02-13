Наличный доллар вновь подорожал

В четверг, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,43 коп и составляет 24,3827 грн. Курс продажи вырос на 2,10 коп – до 24,6400 грн. Максимальный курс покупки составил 24,48 рн, минимальный курс продажи – 24,49 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,37 коп и составляет 26,4363 грн. Средний курс продажи упал на 4,80 коп до 26,8947. Продать евро дороже можно за 26,65 грн, купить дешевле – за 26,69 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,468 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 3,913 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.