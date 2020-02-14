Наличный курс: доллар и евро подешевели

В пятницу, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,70 коп и составляет 24,3057 грн. Курс продажи упал на 7,20 коп – до 24,5680 грн. Максимальный курс покупки составил 24,4 грн, минимальный курс продажи – 24,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,53 коп и составляет 26,2910 грн. Средний курс продажи упал на 15,37 коп до 26,7410. Продать евро дороже можно за 26,47 грн, купить дешевле – за 26,51 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,9 коп и составляет 3,459 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 3,900 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.