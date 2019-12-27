Наличный курс: доллар начал возвращать упущенное

В пятницу, 27 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 34,27 коп и составляет 23,2920 грн. Курс продажи вырос 61,07 коп – до 23,9427 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,5 грн, минимальный курс продажи – 23,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 41,60 коп и составляет 25,7567 грн. Средний курс продажи вырос на 71,13 коп до 26,6067. Продать евро дороже можно за 26,02 грн, купить дешевле – за 26,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,8 коп и составляет 3,379 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,1 коп и составляет 3,858 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,71 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.