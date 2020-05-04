Наличный курс доллара продолжает снижаться

В понедельник, 4 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,90 коп и составляет 26,8483 грн. Курс продажи упал на 1,60 коп – до 27,1920 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,96 грн. Для продажи минимальный курс – 27,05 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,17 коп и составляет 29,0017 грн. Средний курс продажи вырос на 12,77 коп до 29,6383 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,4 грн, максимальный - 29,25 грн. Для продажи минимальный курс – 29,4 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 3,133 грн. Средний курс продажи упал на 2,3 коп и составляет 3,710 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.