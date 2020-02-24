Наличный курс доллара вырос

В понедельник, 24 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,73 коп и составляет 24,2847 грн. Курс продажи вырос также на 1,73 коп – до 24,5450 грн. Максимальный курс покупки составил 24,41 грн, минимальный курс продажи – 24,44 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,73 коп и составляет 26,1910 грн. Средний курс продажи вырос на 4,60 коп до 26,6040. Продать евро дороже можно за 26,35 грн, купить дешевле – за 26,44 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 3,445 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп и составляет 3,857 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,78 грн.