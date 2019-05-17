Наличный курс: евро потерял в цене

В пятницу, 17 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,53 коп до 26,1947 грн. Курс продажи упал на 1,70 коп – до 26,4897 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – 26,38 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,03 коп и составляет 29,2157 грн, средний курс продажи упал на 4,20 коп до 29,7210. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле – за 29,5 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,679 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 4,127 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,04 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)