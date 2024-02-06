NYT: Россия разблокировала часть замороженных активов КНДР в обмен на снаряды

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Россия разблокировала часть северокорейских активов, замороженных по решению ООН в одном из российских банков, и, возможно, открыла КНДР доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для войны против Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзниц США.

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Они рассказали, что Россия позволила высвободить $9 млн из замороженных $30 млн. Эти деньги, по словам источников газеты, Пхеньян планирует потратить на приобретение нефти. Кроме того, подставная северокорейская компания открыла счет в другом банке, работающем в подконтрольной России Южной Осетии.

Такие действия могут свидетельствовать о том, что Россия помогает КНДР обходить санкции ООН, запрещающие финансовые операции с этой страной.

Американские чиновники, к которым обратились журналисты, чтобы проверить эту информацию, сказали, что не могут подтвердить детали банковских договоренностей между Россией и КНДР, но один из них на условиях анонимности сказал, что этого следовало ожидать. Доступ к мировой финансовой системе, считает он, действительно мог быть среди условий оружейного соглашения.

Также Северная Корея, по мнению источников, хочет от России получить новейшую военную технику, в том числе спутниковые технологии и атомные подлодки, но вряд ли Россия готова ими поделиться, а значит, доступ к деньгам был бы для нее меньшим злом.

Через Россию для КНДР открываются возможности для опосредованной торговли с такими странами, как Турция и Южная Африка.

Бывший помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Хуан Сарате считает, что российские власти "перешли Рубикон", если действительно разрешили КНДР использовать банки или разморозили активы. Эти деньги невелики, сказал он, но для Северной Кореи любой альтернативный доступ к капиталу был бы счастьем.

Банковские санкции сильно усложняют жизнь КНДР и заставляют прибегать к "творческим" методам их обхода, например, с использованием криптовалют.

Эксперты, с которыми пообщались журналисты, считают, что Россия как постоянный член Совбеза ООН будет действовать осторожно. "Они всегда могут сказать: "Ну, это частный банк, наши следователи проверят его", и на этом все закончится", – сказал профессор токийского кампуса Университета Темпл Джеймс Браун, специализирующийся на отношениях России и Восточной Азии.