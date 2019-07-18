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Минск. Бессмертный озвучил схему обмена пленными
18.07.2019, 13:25

Прибыльные гривневые вклады p

Прибыльные гривневые вклады

Израиль по-прежнему та страна, инвестиции в которую сопровождаются минимальным риском, а обещают солидную прибыль

На правах рекламы

Прибыль от вкладов в иностранные инвестиционные фонды — надежный и стабильный  доход. О том, что это такое и как выгодно вкладывать,  поделится опытом представитель  Инновационно Финансово-Лизинговой  компании  «ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС» в Украине. 

Даже люди, далекие от экономических вопросов, понимают, что сегодня из-за нестабильной экономической и политической ситуации в стране наиболее перспективными являются зарубежные инвестиции. Поэтому необходимо уже сейчас учиться разумно руководить свободными финансами, для формирования постоянного источника пассивного дохода.

Что такое инвестиционный фонд?

Прежде всего, это современный, удобный и эффективный финансовый инструмент. Инвестиции аккумулируются на счетах фонда, и вкладываются в одно или несколько направлений. Полученная прибыль делится между вкладчиками пропорционально суммам их вложений. Фонд использует все имеющиеся в его распоряжении средства и опыт сотрудников для построения взвешенной инвестиционной стратегии.

Такая система привлекает сразу несколькими преимуществами:

  • невысокий порог входа
  • высокие процентные ставки — зарубежные инвестиции всегда оцениваются выше отечественных предложений;
  • профессиональное управление финансами

В каких направлениях работают ИФ?

Инвестиционные фонды не ограничивают себя каким-то одним направлением инвестирования, это дает «пространство для маневра», позволяя выбирать наиболее прибыльные на сегодняшний день отрасли и стратегии.

Самостоятельно осваивать,  например инвестирование в стартапы или трастовые фонды, может не каждый. Но благодаря возможностям ИФ открывается доступ представителям среднего класса.

Также важно понимать, что пока средства инвестора находятся в инвестиционном фонде, они не облагаются налогом. Облагается только доход от инвестирования при продаже торговых контрактов. Сумма, облагаемая налогом — разница между ценой покупки и продажи.

Работая с ИФ, инвесторы автоматически диверсифицируют свои риски, так как деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, строго контролируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Таким образом каждый вкладчик защищен украинским законодательством, а вложения в ИФ сегодня вполне можно рассматривать как перспективную альтернативу банковским депозитам.

Надежное экономическое обоснование

В начале 2019 года Национальный банк Израиля опубликовал отчет об экономике государства. По данным центрального финучреждения, экономический рост за 2018 год составил 3,4%. При этом была  зафиксирована положительная инфляция на уровне 0,4%. Специалисты отметили развитие туристической отрасли, что принесло дополнительный экономический доход.

И хотя в обширном документе банк обратился к руководству страны с критикой по нескольким направлениям, в целом экономика государства Израиль остается одной из самых стабильных в мире.

Израиль по-прежнему та страна, инвестиции в которую сопровождаются минимальным риском, а обещают солидную прибыль. Это подтверждает и 9 место в мировом рейтинге, оценивающем защиту прав инвесторов с минимальными вкладами (рейтинг Всемирного банка Doing Business’2018).

Деньги должны работать! И «ISRAEL INVESTMENTS LTD» станет Вашим проводником в мир инвестиционного успеха.

 

 

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Теги: инвестиции, вклады, ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС
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