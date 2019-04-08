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08.04.2019, 08:40

ПриватБанк лишился прав требования к авиакомпании Коломойского

ПриватБанк лишился прав требования к авиакомпании Коломойского

Требования ПриватБанка к Днеправиа Игоря Коломойского составляли 1,5 млрд грн

Государственный ПриватБанк проиграл апелляцию компании Галтера Игоря Коломойского в рамках дела о банкротстве авиакомпании Днеправиа (94,5% акций Днеправиа владеет Галтера) - условия заключенных в 2011-2014 годах кредитных договоров банка с Днеправиа в части начисления вознаграждения за пользование займом признаны недействительными. Об этом говорится в решении Центрального апелляционного суда от 22 марта, пишет Finbalance.

Своим решением апелляционный суд оставил в силе постановления Хозсуда Днепропетровской области от 26 ноября 2018 года, на основании которых 17 декабря 2018-го указанный хозсуд отказал ПриватБанку в признании его требований к Днеправиа в размере 1,5 млрд грн.

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Вместе с тем, 17 декабря 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов Днеправиа. В списке оказались:

- Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920,8 млн грн и 489,5 млн грн,

- Альянс Партнер Групп - 823,8 млн грн,

- Международный аэропорт Днепропетровск - 598,8 млн грн,

- Галтера - 545,9 млн грн,

- Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн,

- Feyen Consulting Limited - 216,9 млн грн,

- Brassbox Limited - 179,6 млн грн,

- Укртатнафта - 132,8 млн грн.

Согласно судебным материалам, Днеправиа арендовало самолеты в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited. По данным СМИ, осенью 2017-го у компании уже не было воздушных судов, а часть из них перешла к другой компании Коломойского - Роза ветров.

Напомним, что в январе текущего года Верховный суд запустил иск Фонда госимущества о возвращении Днеправиа в госсобственность по новому кругу.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, днеправиа, галтера
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