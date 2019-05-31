Украинцам разрешили покупать ОВГЗ в Приват24

ПриватБанк открыл возможность клиентам-физлицам покупать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичном рынке через мобильное приложение и веб-версию Приват24. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на заместителя предправления банка Галину Пахачук.
Возможность покупки гособлигаций онлайн в Украине появилась впервые. Для этого нужно открыть в Привате счет ценных бумаг.
"Теперь как юридические так и физические лица могут купить ОВГЗ через Приват24. Месяца через два также будет доступна возможность проводить сделки на вторичном рынке ОВГЗ в мобильном приложении", - сообщила Пахачук.
По ее словам, сейчас счет в ценных бумагах ПриватБанка, через который проводятся операции на вторичном рынке, заблокирован из-за судебного разбирательства.
"Когда будет завершен судебный процесс, через приложение можно будет продать, купленные ОВГЗ кому угодно", - сказала Пахачук.
На сегодня клиентский портфель ОВГЗ клиентов ПриватБанка составляет около 1,5 млрд грн. Запуск нового сервиса может существенно увеличить приток денег физлиц на рынок ОВГЗ.
Количество клиентов ПриватБанка - 22 млн, из которых каждый второй клиент (почти 9 млн) - активный пользователь Приват24. "К примеру, если каждый второй пользователь Приват24 купит по одной гривневой облигации, то сумма достигнет 4,5 млрд грн", - отмечает издание.