Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

5 июля 2022 Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм", сообщает Finbalance.

Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн грн

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"Согласно ч.7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", — говорится в судебном постановлении.

Ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что Нацбанк признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации ПриватБанка).

16 августа 2019 года Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля, которым был удовлетворен иск ПриватБанка к ООО "Новофарм" и взыскано с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам за упомянутый выше кредитный договор от 16 декабря 2016 года. Кроме того, учитывая несвоевременную выплату заемщиком процентов, суд по требованию банка разорвал указанное кредитное соглашение (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

В апреле 2021 года ООО с иностранными инвестициями Новофарм было признано банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области.

Наталия Софиенко

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