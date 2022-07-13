UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 15:45
Суд ликвидировал компанию Коломойского и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

5 июля 2022 Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм", сообщает Finbalance.

Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн грн

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Согласно ч.7 ст. 64 Кодекса Украины по процедурам банкротства требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными", — говорится в судебном постановлении.

Ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что Нацбанк признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации ПриватБанка).

16 августа 2019 года Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля, которым был удовлетворен иск ПриватБанка к ООО "Новофарм" и взыскано с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам за упомянутый выше кредитный договор от 16 декабря 2016 года. Кроме того, учитывая несвоевременную выплату заемщиком процентов, суд по требованию банка разорвал указанное кредитное соглашение (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

  • В апреле 2021 года ООО с иностранными инвестициями Новофарм было признано банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк Новофарм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 