ТАС24 Бизнес запустил Финансирование победителей госзакупок

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ТАС24 Бизнес создал еще одну полезную инновацию для малого и среднего бизнеса, - продукт “Финансирование победителей государственных закупок”, который позволит малым и средним предприятиям получать деньги сразу после победы в государственных тендерах.
Продукт предполагает открытие возобновляемой кредитной линии для победителей государственных тендеров, которая позволит финансировать все работы по выполнению государственных заказов с самого начала. Таким образом, малые и средние предприятия теперь могут спокойно начинать реализацию договоров и выполнять их на высоком уровне качества благодаря отсутствию проблем с финансированием.
Преимущества “Финансирования победителей государственных закупок”:
Условия “Финансирования победителей государственных закупок”:
“Мы глубоко изучаем потребности малого и среднего бизнеса, поэтому хорошо понимаем, какие инновации будут на самом деле полезными. Победы в государственных тендерах не приносят радости, когда не хватает денег для финансирования выполнения заказа. А постоплата обычно приходит только через 2-3 месяца после поставки товаров или выполнения работ. Поэтому мы решили проблему дефицита оборотных средств в условиях длительной постоплаты. Финансирование победителей государственных закупок - это важный инструмент, который позволит малому и среднему бизнесу получать государственные контракты и успешно их выполнять”, - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.
Подать заявку можно на сайте и решение об открытии возобновляемой кредитной линии будет принято в течение 24 часов. А доступ к средствам будет открыт в момент победы в тендере.
Одна из крупнейших тендерных площадок страны zakupki.prom.ua высоко оценила полезную инновацию ТАС24 Бизнес и услуга “Финансирование победителей государственных закупок” уже доступна всем представителям бизнеса на zakupki.prom.ua. Подать заявку на финансирование можно как до начала тендера, так и после объявления победителей.
Воспользуйтесь Финансированием победителей государственных закупок и получайте выгодные государственные контракты!
А еще ТАС24 Бизнес приглашает все тендерные площадки к сотрудничеству. Напишите на credit@tas24b.ua и создайте дополнительные полезные возможности для ваших клиентов!
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