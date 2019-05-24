ТАС24 Бизнес запустил Финансирование победителей госзакупок

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ТАС24 Бизнес создал еще одну полезную инновацию для малого и среднего бизнеса, - продукт “Финансирование победителей государственных закупок”, который позволит малым и средним предприятиям получать деньги сразу после победы в государственных тендерах.

Продукт предполагает открытие возобновляемой кредитной линии для победителей государственных тендеров, которая позволит финансировать все работы по выполнению государственных заказов с самого начала. Таким образом, малые и средние предприятия теперь могут спокойно начинать реализацию договоров и выполнять их на высоком уровне качества благодаря отсутствию проблем с финансированием.

Преимущества “Финансирования победителей государственных закупок”:

Финансирование проекта на старте: получение средств для изготовления товаров / предоставления услуг до начала выполнения работ

получение средств для изготовления товаров / предоставления услуг до начала выполнения работ Удобство : 100% онлайн режим получения и погашения кредитных средств на текущий счёт, минимальный пакет документов

: 100% онлайн режим получения и погашения кредитных средств на текущий счёт, минимальный пакет документов Скорость : принятие решения за 24 часа

: принятие решения за 24 часа Гибкость : возможность получать кредитные средства частями в пределах лимита

: возможность получать кредитные средства частями в пределах лимита Доступность: без залога

Условия “Финансирования победителей государственных закупок”:

до 500 тыс. грн для предпринимателей, до 1 млн грн для юридических лиц

транши 30, 60, 90 и 180 дней (чем меньше срок транша, тем ниже ставка)

валюта: гривна

без поручительства для предпринимателей, поручительство собственника для юридических лиц

выплата процентов ежемесячно, транши - в конце срока транша

возможно досрочное погашение без каких-либо дополнительных комиссий

“Мы глубоко изучаем потребности малого и среднего бизнеса, поэтому хорошо понимаем, какие инновации будут на самом деле полезными. Победы в государственных тендерах не приносят радости, когда не хватает денег для финансирования выполнения заказа. А постоплата обычно приходит только через 2-3 месяца после поставки товаров или выполнения работ. Поэтому мы решили проблему дефицита оборотных средств в условиях длительной постоплаты. Финансирование победителей государственных закупок - это важный инструмент, который позволит малому и среднему бизнесу получать государственные контракты и успешно их выполнять”, - комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.

Подать заявку можно на сайте и решение об открытии возобновляемой кредитной линии будет принято в течение 24 часов. А доступ к средствам будет открыт в момент победы в тендере.

Одна из крупнейших тендерных площадок страны zakupki.prom.ua высоко оценила полезную инновацию ТАС24 Бизнес и услуга “Финансирование победителей государственных закупок” уже доступна всем представителям бизнеса на zakupki.prom.ua. Подать заявку на финансирование можно как до начала тендера, так и после объявления победителей.

Воспользуйтесь Финансированием победителей государственных закупок и получайте выгодные государственные контракты!

А еще ТАС24 Бизнес приглашает все тендерные площадки к сотрудничеству. Напишите на credit@tas24b.ua и создайте дополнительные полезные возможности для ваших клиентов!

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.