Крупнейшие банки ЕС планируют создать конкурента Visa и Mastercard: что о нем известно

Более 30 крупных европейских банков планируют создать платежную систему, которая станет конкурентом Mastercard, Visa, PayPal и Apple. Спонсоры уже инвестировали в проект 30 млн евро, сообщает Financial Times.

Новый сервис можно будет использовать для оплаты в магазинах и онлайн, операций между потребителями и для снятия денег в банкоматах. Торговую марку для него еще не выбрали.

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"Идея состоит в том, чтобы создать европейского платежного чемпиона, который сможет противостоять PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple. Мы хотим предложить альтернативу этой олигополии и дать торговцам и потребителям в Европе реальный выбор", – заявил глава Европейской платежной инициативы Йоахим Шмальцль.

Среди инициаторов создания Европейской платежной инициативы (EPI) – банки Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander. Инициаторы обрабатывают более половины всех платежей в Европе. Проект поддерживает Европейская комиссия и финансовые регуляторы еврозоны, отмечает издание.

Шмальцль добавил, что электронные платежи между потребителями в режиме реального времени могут запустить в начале 2022-го. Другие платежные инструменты может появиться в новом сервисе во второй половине 2022-го.

В ЕС платежи по банковским картам в основном обрабатываются компаниями из США, отмечает издание. По данным лоббистской группы EuroCommerce, четыре из пяти транзакций в Европе обрабатываются Mastercard и Visa.

"Никто (в Европе, – ред.) в одиночку не может конкурировать с гигантами кредитных карт США. Это станет возможным, если мы объединимся", – добавил Шмальцль.

Он отметил, что всего в EPI нужно инвестировать несколько миллиардов евро. К осени спонсоры будут решать, развивать ли проект дальше, добавил Шмальцль.

В 2011 году 24 европейских банка начали работу над новой платежной системой Monnet Project. Проект провалился из-за отсутствия политической поддержки и эффективной бизнес-модели, пишет FT.

В 2015 году PayspaceMagazine сообщал, что в ЕС может появиться конкурент Visa и Mastercard.

В июле 2020-го стало известно, что 16 европейских банков (в частности BNP Paribas, Santander и Deutsche Bank) планируют запустить EPI. Запуск планировали на 2022 год.

В декабре к инициативе присоединились уже 22 банка. Тогда запуск сервиса планировали на 2025 год.

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Александр Мясищев

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