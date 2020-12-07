Нацбанк: как поломать то, что работало

Главная проблема украинского госуправления – люди, которые приходят на руководящие должности, вообще не понимают, как работают государственные службы в цивилизованном государстве.

Зато они очень хорошо понимают:

- как они работали в советской командно-административной (я начальник, ты дурак) модели;

- как они работают в постсоветской коррупционной (я начальник, ты дурак, я обо всем договорился, выполняй) модели.

Другие схемы им тяжело даже не внедрить, а помыслить. Они их считают выдумкой. Мол, на самом деле все эти западные бонзы из Великого Буржуинства перед нами понты гоняют, а на самом деле у них то же, что и у нас. Ну, может, немного тоньше.

Это не так – во всяком случае, века с девятнадцатого. Но уже не убедишь.

Мы много писали о проблемах Нацбанка, и на то были причины. Из сильного звена украинского государства, из структуры, с кровью и болью, но все же переделанной по цивилизованным стандартам, он стал слабым звеном. Из простого советского желания президента сделать НБУ чуть более управляемым (я же президент!) и не выслушивать от его главы вежливые отказы на предложение допечатать денег (не лох какой-нибудь!) выросли кадровые замены, а из кадровых замен – кризис во взаимоотношениях с цивилизованным миром и невозможность перезанять, чтобы закрыть чудовищную дыру в бюджете.

Но бывают проблемы тактические – например, неоткуда взять денег конкретно сейчас, а бывают проблемы стратегические – когда у тебя весь национальный регулятор становится неэффективным. У нас грядут обе.

Причина первой – саму замену руководства Нацбанка МВФ и мир восприняли давлением на него, а отговорки "мы сейчас полностью заменим руководство на независимое от нас" – очень смешными.

Причина второй – новое руководство в лице команды Кирилла Шевченко начало наводить очень старые порядки.

В первую очередь, это касается реструктуризации самого банка. Было пять заместителей главы НБУ – осталось два. Плюс глава госрегулятора перевел шесть департаментов в свое прямое подчинение. Вместо горизонтальной структуры выстраивается вертикальная, где все упирается в вожака. Причем много чего упирается в него непосредственно, как в старые недобрые годы.

Чем это плохо?

Тем, что даже если намерения его были исключительно благи – эта схема вряд ли будет работать.

В свое время Петр Алексеевич Порошенко, будучи президентом, перестарался, замыкая на себе ряд вертикалей назначениями лиц исключительно лояльных, но безинициативных. Идея была в том, чтобы держать эти направления под личным контролем – руководители органов власти должны были не формировать политики, а исполнять.

В сферах, касающихся национальной безопасности, это полностью соответствовало Конституции, но противоречило биологии человека. Человек не в состоянии делать десять дел одновременно, поэтому отдельные направления у пятого президента в итоге провисли просто потому, что на них не хватало его личного времени и внимания. Хрестоматийный пример – Министерство информационной политики.

Именно это, только в еще более гротескной пропорции, сделал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, когда замкнул на себя ряд департаментов. Это делалось в рамках ослабления влияния старой команды НБУ – часть этих департаментов прямо отбиралась у Катерины Рожковой – вот только по итогам в его подчинении оказалось 15 структурных подразделений.

Это уже рискует снизить качество управления по чисто медицинским причинам.

Хуже того, была изменена структура принятия решений. С таким подчинением обычная схема работы НБУ, в которой основное обсуждение любой инициативы происходило в рамках профильных комитетов и предшествующих им рабочих встреч, неизбежно изменится на упрощенную, когда от департаментов в ряде случаев готовые решения будут попадать прямо на стол главе.

На первый взгляд, кажется, что это хорошо: так же проще! В реальности эта схема была придумана и тщательно внедрена, в том числе, под надзором западных партнеров, именно для того, чтобы любая проблема была рассмотрена целым рядом профильных специалистов с разных сторон, а решение принималось действительно по результатам экспертного обсуждения, а не личного выбора одного руководителя.

Если вам интереснее подробнее – вот в этой лекции один из авторов внутренней реформы регулятора, замглавы НБУ Владислав Рашкован, поясняет, что именно и зачем было сделано, чтобы сделать Нацбанк и цивилизованнее, и эффективнее.

Таким образом, речь уже не о личностях, и не о противостоянии условного Шевченко с условной командой Смолия-Рожковой. Речь о том, как работает институция – одна из немногих институций в стране, которая в последние годы действительно была независимым регулятором европейского образца. И теперь делает шаг назад к арбузовщине – если не к совку.

Надо понимать, что все эти изменения коррупциогенны. Каждое из них и затрудняет работу регулятора, и помогает использовать его, скажем так, не на благо – если будет на то воля руководства, нынешнего или будущего. И уже то, что Кирилл Шевченко и его команда выстраивают такую схему, по понятным причинам никому не нравится.

Ведь единственной причиной, зачем нужно отматывать назад реформу НБУ, является большое желание вернуться к коррупционным практикам. Именно поэтому в последнее время о Кирилле Шевченко все чаще пишут "не смог завоевать доверие МВФ". Очень сложно завоевать доверие МВФ, если ты своими руками возвращаешь в Нацбанк практики "единоличного управления", которые и были прекращены по рекомендациям МВФ. Прекращены, чтобы в НБУ перестали воровать.

Все вышеописанное малозаметно "простому человеку". Но в том же МВФ сидят очень непростые люди – люди, которые помогали выстраивать эту систему. И решение о поддержке Украине принимается, в том числе, исходя из того, не были ли их усилия последних лет помножены на нуль.

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