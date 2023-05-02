Как выгодно профинансировать бизнес в условиях войны: предложение ПриватБанка

Полномасштабное вторжение, которое началось в феврале прошлого года, поставило на паузу финансирование бизнеса. Возобновление кредитования произошло благодаря изменениям в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", действовавшей в Украине уже некоторое время – с февраля 2020-го.

Изменения, внесенные правительством уже в середине марта 2022-го открыли доступ к финансированию большому количеству заемщиков, которые смогли получить кредит под 0% на сумму до 60 млн грн.

Главным преимуществом государственной программы для заемщиков является то, что государство компенсирует часть процентов по кредиту. Например, рыночная стоимость финансирования сейчас превышает 20%, в то же время подавляющее большинство кредитов в рамках программы обходятся бизнесу не дороже 5% годовых.

В прошлом году именно кредиты, предоставленные банками в рамках этой программы, сформировали значительную часть кредитного портфеля юрлиц – бизнес в условиях войны не имел возможности обслуживать классические кредиты.

В 2023-м правительство отменило "нулевые" кредиты – теперь минимальная процентная ставка по программе составляет 5% годовых, но расширило круг потенциальных заемщиков, поэтому интерес бизнеса к государственной программе сохранился.

За три года действия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинский бизнес получил почти 60 тыс. кредитов на общую сумму 190,5 млрд грн.

Однако большую часть кредитов бизнес получил именно во время действия военного положения: с февраля 2022 года банки заключили 25 035 кредитных договоров на сумму 100,97 млрд грн. Подавляющее большинство кредитов – 18 867 договоров на сумму 53,99 млрд грн – выдали государственные банки.

За все годы существования государственной программы самым активным ее игроком был ПриватБанк, который выдал 25973 кредита на сумму 34,4 млрд грн. Интересно, что количество кредитных договоров, которые заключил банк, занявший второе место, – почти в 5 раз меньше – 5300 кредитов. А объем его кредитных договоров – на треть меньше, чем у ПриватБанка (чуть более 25 млн грн).

Наша цель – не просто поддержать бизнес, а дать ему возможность развиваться даже в условиях войны. Среди наших клиентов – большое количество компаний с деоккупированных Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и Сумщины.

Например, поле агропроизводителя "ТОЛК 2017" во время оккупации было полностью заминировано, а само хозяйство существенно пострадало от последствий удара авиабомбы. Однако за счет кредитной поддержки ПриватБанка компания смогла еще в прошлом году восстановить хозяйство и засеять угодья.

Еще один пример – частный предприниматель Павел Вальков из Чернигова: он получил средства по программе КУБ ("Країна успішного бізнесу") под залог на восстановление работы швейной фабрики. Кредитная поддержка помогла предпринимателю расширить ассортимент продукции: господин Вальков начал отшивать постельное белье для госпиталей на восточном направлении, а также тактические панамы для защитников.

Сейчас мы готовы финансировать бизнесы, которые работают по всей территории Украины, кроме зон непосредственных боевых действий и зон, приближенных к зонам боевых действий. В нашем кредитном портфеле подавляющее большинство кредитов – так называемые антивоенные кредиты (14,8 млрд грн), финансирование сельхозпроизводителей (8,6 млрд грн) и антикризисные кредиты (7,24 млрд грн).

Среди наших клиентов есть компания "РЕСПЕКТ-АГРО" из Сумской области. Угодья агропроизводителя в прошлом году не обрабатывались – сначала территории были в окружении, а когда враг отступал, то все поля заминировал. Кроме того, были "прилеты" по территории угодий. Только благодаря кредитной поддержке ПриватБанка компания смогла возобновить работу и засеять поля.

Активы еще одного нашего клиента Валерия Омеляненко – владельца двух продуктовых магазинов в Черниговской области – месяц были на оккупированной территории. Один магазин был полностью уничтожен, а второй можно было реконструировать. В итоге собственник получил кредит по программе "КУБ" и возобновил работу магазинов: сейчас они работают в штатном режиме.

В конце марта правительство существенно обновило условия программы "5-7-9", например, расширило ее на перерабатывающие предприятия. ПриватБанк оперативно внес изменения в свои программы и почти сразу начал принимать заявки по новым условиям.

Сейчас мы оказываем поддержку бизнесу на любом этапе производственного цикла: от пополнения оборотного капитала для приобретения сырья или материалов до выплаты заработной платы и расчетов с поставщиками работ, услуг или товаров.

Максимальный срок кредитования – 3 года, авансовый взнос – от 20%, а оформление залога не требует нотариального сопровождения.

Отдельный подход мы предлагаем агропроизводителям: график погашения адаптирован к сельскохозяйственному циклу. По новым условиям агропроизводители смогут получить в ПриватБанке финансирование на посевную кампанию без дополнительного залога для клиентов микробизнеса на сумму до 5 млн грн, а для клиентов малого бизнеса – до 7 млн грн.

"Мы ожидаем значительного потока заявок и увеличения кредитного портфеля в этом году, – отметил член правления по вопросам МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев. – В частности, новыми условиями государственной программы "5-7-9%" установлено несколько приоритетных направлений льготного кредитования, в первую очередь финансирование аграриев на посевную 2023-го года".

Однако финансирование текущих потребностей – это не единственное возможное финансирование в нашем банке. Мы верим в бизнес, поэтому активно предлагаем нашим клиентам долгосрочные инвестиционные кредиты. Это может быть приобретение или модернизация основных средств (в том числе сельхозтехники), например, транспортных средств, приобретение нежилой недвижимости или земельных участков для восстановления или развития бизнеса, финансирование строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, используемых для ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, мы готовы финансировать развитие бизнеса по франчайзинговой схеме.

При этом необходимо отметить, что в этом году ПриватБанк существенно усилил контроль за целевым использованием доступных кредитов, в том числе на инвестиционные цели, – клиенты должны предоставлять документы о целевых направлениях расходов средств, а банк направляет средства именно на счета контрагентов. Это не касается случаев финансирования оборотного капитала.

Однако менеджеры ПриватБанка, который представлен даже в самых отдаленных уголках Украины, делают все возможное, чтобы процесс получения и обслуживания кредита был максимально комфортным.

Более того, наша система настроена таким образом, что благодаря анализу профиля бизнеса и финансовых операций клиента банк на опережение предлагает ему предварительно рассчитанную именно для него сумму целевого кредита. Все предложения клиент видит в собственном аккаунте Приват24. Все, что ему нужно для получения средств, – перейти по ссылке и, при необходимости, запланировать встречу с менеджером.

Если же наше предложение окажется недостаточным для клиента или он захочет получить средства на другие цели, наши менеджеры обязательно предложат ему самый оптимальный вариант сотрудничества.