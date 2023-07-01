Бизнес-неделя: поставщики ВСУ без доходов, зарубежные гранты и куда идут бюджетные деньги

01.07.2023, 07:00

Отсутствие слова "прибыль" в постановлении правительства об упрощении процедур закупки в условиях военного положения загнало поставщиков товаров для ВСУ в ловушку

Поставщики товаров для ВСУ в бюрократической ловушке

В Минобороны говорят, что стабильные поставки для ВСУ под угрозой – поставщики товаров оказались "на грани выживания".

Причиной стала ошибка, проникшая в принятое правительством в марте 2022 года постановление №335 для упрощения процедур закупки в условиях военного положения, объясняет LIGA.net специалист по оборонным закупкам Нелли Стельмах.

Согласно тексту постановления цена контракта определяется на основании калькуляции всех расходов производителя, включая налоги. Слово "прибыль" в документе отсутствует.

Это дало основания Государственной аудиторской службе (ГАСУ) во время заказанного Минобороны аудита "прочитать" документ на свой манер и начислить 2,5 млрд грн "нанесенного государству ущерба".

В среднем доходы компаний, поставляющих товары, в частности для ВСУ, один из основателей Харьковского завода средств индивидуальной защиты (ХЗИЗ) и Львовского оборонного кластера Максим Плехов оценивает в 5-15%.

Президент ассоциации Укрлегпром и владелец компании Текстиль-контакт Александр Соколовский считает, что сложившаяся на рынке оборонных закупок проблема может довести до банкротства все предприятия легкой промышленности (и не только), работавшие с Минобороны и другими государственными заказчиками в прошлом году, а также тех, кто работает с ними сейчас.

Чтобы разрешить ситуацию, достаточно изменить одно слово в абзаце, где речь идет о расходах, – на "расходы" или "расчет стоимости" и отметить, что срок действия – с момента принятия постановления, поясняет LIGA.net эксперт по закупкам Нелли Стельмах: "Но МОУ почему-то этого не инициирует".

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