Бізнес-тиждень: постачальники ЗСУ без прибутків, закордонні гранти на зарплати та куди ідуть гроші з місцевих бюджетів

01.07.2023, 07:00

Відсутність слова "прибуток" в постанові уряду щодо спрощення процедур закупівлі в умовах воєнного стану загнало постачальників товарів для ЗСУ у пастку

Постачальники товарів для ЗСУ у бюрократичній пастці

У Міноборони кажуть, що стабільне постачання для ЗСУ під загрозою – постачальники товарів опинилися "на межі виживання".

Причиною стала помилка, яка прокралась в ухвалену урядом у березні 2022 року постанову №335 для спрощення процедур закупівлі в умовах воєнного стану, пояснює LIGA.net фахівчиня з оборонних закупівель Неллі Стельмах.

Згідно із текстом постанови, ціна контракту визначається на підставі калькуляції всіх витрат виробника, включно з податками. Слово "прибуток" в документі відсутнє.

Це дало підстави Державній аудиторській службі (ДАСУ) під час замовленого Міноборони аудиту "прочитати" документ у свій спосіб та нарахувати 2,5 млрд грн "завданих державі збитків".

У середньому прибутки компаній, які постачають товари, зокрема для ЗСУ, один із засновників Харківського заводу засобів індивідуального захисту (ХЗЗІЗ) та Львівського оборонного кластера Максим Плєхов оцінює в 5-15%.

Президент асоціації Укрлегпром та власник компанії Текстиль-контакт Олександр Соколовський вважає, що проблема, яка склалася на ринку оборонних закупівель, може довести до банкрутства всі підприємства легкої промисловості (і не тільки), які працювали з Міноборони та іншими державними замовниками минулого року, а також тих, хто працює з ними зараз.

Щоб вирішити ситуацію, достатньо змінити одне слово в абзаці, де йдеться про витрати, – на "видатки" або "розрахунок вартості" та зазначити, що термін дії – із моменту прийняття постанови, пояснює LIGA.net закупівельна експертка Неллі Стельмах: "Але МОУ чомусь цього не ініціює".

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