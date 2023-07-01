RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
01.07.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: постачальники ЗСУ без прибутків, закордонні гранти на зарплати та куди ідуть гроші з місцевих бюджетів

Этот материал также доступен на русском

Відсутність слова "прибуток" в постанові уряду щодо спрощення процедур закупівлі в умовах воєнного стану загнало постачальників товарів для ЗСУ у пастку

Місцеві бюджети зростають і "сіють" грошима

Українці шукають інструменти для інвестицій

А продавати власні алкогольні напої малим підприємцям буде простіше

Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень?

 

1/10

Постачальники товарів для ЗСУ у бюрократичній пастці

У Міноборони кажуть, що стабільне постачання для ЗСУ під загрозою – постачальники товарів  опинилися "на межі виживання".

Причиною стала помилка, яка прокралась в ухвалену урядом у березні 2022 року постанову №335 для спрощення процедур закупівлі в умовах воєнного стану, пояснює LIGA.net фахівчиня з оборонних закупівель Неллі Стельмах. 

Згідно із текстом постанови, ціна контракту визначається на підставі калькуляції всіх витрат виробника, включно з податками. Слово "прибуток" в документі відсутнє.

Це дало підстави Державній аудиторській службі (ДАСУ) під час замовленого Міноборони аудиту "прочитати" документ у свій спосіб та нарахувати 2,5 млрд грн "завданих державі збитків".

У середньому прибутки компаній, які постачають товари, зокрема для ЗСУ, один із засновників Харківського заводу засобів індивідуального захисту (ХЗЗІЗ) та Львівського оборонного кластера Максим Плєхов оцінює в 5-15%.

Президент асоціації Укрлегпром та власник компанії Текстиль-контакт Олександр Соколовський вважає, що проблема, яка склалася на ринку оборонних закупівель, може довести до банкрутства всі підприємства легкої промисловості (і не тільки), які працювали з Міноборони та іншими державними замовниками минулого року, а також тих, хто працює з ними зараз.

Щоб вирішити ситуацію, достатньо змінити одне слово в абзаці, де йдеться про витрати, – на "видатки" або "розрахунок вартості" та зазначити, що термін дії – із моменту прийняття постанови, пояснює LIGA.net закупівельна експертка Неллі Стельмах: "Але МОУ чомусь цього не ініціює".

Читайте також: Яйце за 17 грн. Як працюють оборонні закупівлі під час війни та коли їх відкриють

Відправити:
Теги: інвестиції, алкоголь, прибуток, бюджет
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
 