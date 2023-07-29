Бизнес-неделя: Снизили ставку, улучшили прогнозы, вернули налоги, предупредили о женщинах

29.07.2023, 07:00

НБУ снизил учетную ставку с 25 до 22% – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов, и существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8 до 10,6%.

При этом регулятор считает, что Украине нужно будет $37 млрд. международной помощи в 2024 году.

Верховная Рада приняла ряд законов для сотрудничества с МВФ, президент согласовал возобновление довоенного налогообложения.

Между тем эксперты предупреждают, что нам нужно возвращать женщин для восстановления экономики.

Чем еще запомнилась бизнес-неделя?

