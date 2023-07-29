29.07.2023, 07:00
Бизнес-неделя: Снизили ставку, улучшили прогнозы, вернули налоги, предупредили о женщинах
НБУ снизил учетную ставку с 25 до 22% – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов, и существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8 до 10,6%.
При этом регулятор считает, что Украине нужно будет $37 млрд. международной помощи в 2024 году.
Верховная Рада приняла ряд законов для сотрудничества с МВФ, президент согласовал возобновление довоенного налогообложения.
Между тем эксперты предупреждают, что нам нужно возвращать женщин для восстановления экономики.
Чем еще запомнилась бизнес-неделя?
Почему Нацбанк наконец-то снизил учетную ставку
Нацбанк снизил учетную ставку до 22% из-за замедления инфляции и необходимости экономии государственных средств.
Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
Первая ее смена с начала войны – своеобразная сенсация для финансового сектора. Учетная ставка оставалась неизменной на уровне 25% годовых со 2 июня 2022 года.
Глава НБУ сообщил, что учетная ставка будет снижаться и дальше при условии сохранения устойчивости валютного рынка и замедления инфляции на прогнозном горизонте.
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