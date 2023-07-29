Бізнес-тиждень: Знизили ставку, покращили прогнози, повернули податки, попередили за жінок

29.07.2023, 07:00

НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22% – ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів і суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.

При цьому регулятор рахує, що Україні потрібно буде $37 млрд міжнародної допомоги у 2024 році.

Верховна Рада прийняла низку законів для співпраці з МВФ, президент погодив відновлення довоєнного оподаткування.

Тим часом, експерти попереджають, що нам треба повертати жінок для відновлення економіки.

Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень?

