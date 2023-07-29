29.07.2023, 07:00
Бізнес-тиждень: Знизили ставку, покращили прогнози, повернули податки, попередили за жінок
НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22% – ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів і суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.
При цьому регулятор рахує, що Україні потрібно буде $37 млрд міжнародної допомоги у 2024 році.
Верховна Рада прийняла низку законів для співпраці з МВФ, президент погодив відновлення довоєнного оподаткування.
Тим часом, експерти попереджають, що нам треба повертати жінок для відновлення економіки.
Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень?
Чому Нацбанк нарешті знизив облікову ставку
Нацбанк знизив облікову ставку до 22% через сповільнення інфляції та необхідність економії державних коштів.
Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.
Перша її зміна з початку війни – своєрідна сенсація для фінансового сектору. Облікова ставка залишалась незмінною на рівні 25% річних з 2 червня 2022 року.
Голова НБУ повідомив, що облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті.
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