Бизнес-неделя: угрозы обменникам, возобновление приватизации и прекращение транзита газа

24.06.2023, 07:00

А украинский авиарынок ожидает кардинальных изменений после поставки в Украину истребителей F-16.

Герман Галущенко заявил, что Украина готовится к тому, что контракт на транзит газа с Россией не будет продлен.

Почему возникли проблемы с продажей наличного доллара

С начала лета обменники и банки страны начали избегать возможностей принимать не только изношенные, поврежденные или загрязненные, но и условно "старые" доллары 1996-го и даже 2001 года выпуска.

Несмотря на то, что видимых причин для этого не было.

Ажиотаж добавил отказ принимать наличные доллары и евро терминалами самообслуживания и банкоматами ПриватБанка.

На протяжении июня дошло до того, что представители специальных структур заявили: нагнетание слухов об обмене – это специальная информационно-психологическая операция врага.

И даже парламентарии предложили изменить законодательство, чтобы штрафовать работников банков или обменников за отказ принимать доллары и евро.

В конце концов, на проблемы с обменом отреагировал Нацбанк, запретивший отказывать в обмене старых и изношенных долларов.

При этом предупредил, что готов к проверкам и наказаниям.

Читайте также