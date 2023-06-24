Бизнес-неделя: угрозы обменникам, возобновление приватизации и прекращение транзита газа

С начала лета обменники и банки страны начали избегать возможностей принимать не только изношенные, поврежденные или загрязненные, но и условно "старые" доллары 1996-го и даже 2001 года выпуска.
Несмотря на то, что видимых причин для этого не было.
Ажиотаж добавил отказ принимать наличные доллары и евро терминалами самообслуживания и банкоматами ПриватБанка.
На протяжении июня дошло до того, что представители специальных структур заявили: нагнетание слухов об обмене – это специальная информационно-психологическая операция врага.
И даже парламентарии предложили изменить законодательство, чтобы штрафовать работников банков или обменников за отказ принимать доллары и евро.
В конце концов, на проблемы с обменом отреагировал Нацбанк, запретивший отказывать в обмене старых и изношенных долларов.
При этом предупредил, что готов к проверкам и наказаниям.