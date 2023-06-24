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24.06.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: погрози обмінникам, відновлення приватизації та припинення транзиту газу

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Нацбанк вніс зміни, якими фактично заборонив відмовляти в обміні старих і трохи зношених доларів.

ЄС виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

Герман Галущенко заявив, що Україна готується до того, що контракт на транзит газу з Росією не буде продовжений.

А український авіаринок очікує на кардинальні зміни після постачання в Україну винищувачів F-16.

Чим ще запам’ятався бізнес-тиждень?

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Чому виникли проблеми із продажем готівкового долара

З початку літа обмінники та банки країни почали усіляко уникати можливостей приймати не лише зношені, пошкоджені чи забруднені, а й умовно "старі" долари 1996-го та навіть 2001 років випуску.

Попри те, що видимих причин для цього не було.

Ажіотажу додала відмова приймати готівкові долари та євро терміналами самообслуговування та банкоматами ПриватБанку.

Впродовж червня дійшло до того, що представники спеціальних структур заявили: нагнітання чуток щодо обміну – то є спеціальна інформаційно-психологічна операція  ворога.

І навіть парламентарі запропонували змінити законодавство, аби штрафувати працівників банків чи обмінників за відмову приймати долари та євро.

Зрештою на проблеми з обміном відреагував Нацбанк, який заборонив відмовляти в обміні старих і трохи зношених доларів

Водночас попередив, що готовий до перевірок та покарань.

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Теги: транзит газу, АРМА, ФДМУ, волонтери, обмін валют
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