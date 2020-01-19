Гривня дешевеет: виноваты налоговая, Гончарук и иностранцы. Прогноз курса до 24 января

За неделю гривня подешевела на 35 копеек на межбанке, наличный доллар уже продают по 24,5 грн/$ и выше.

Среди причин роста доллара, как и прежде, иностранцы, которые покупают украинский госдолг, но с большим отличием – сейчас им выгодна девальвация гривни.

Что произошло и продолжит ли гривня падать дальше? Об этом – в недельном разборе LIGA.net.

Двухмесячный минимум. Сколько стоит доллар

Вечером пятницы, 17 января, в кассах украинских банков было сложно найти доллар дешевле 24,4 грн/$.

Вероятно, на выходных цены в обменниках будут еще выше: повод есть – на межбанке доллар укрепился до 24,27,24,3 грн/$. В конце прошлой недели было ниже 24 грн/$.

Доллар дорожал практически всю неделю. Исключением стал вторник, когда Минфин продавал первую в этом году партию ОВГЗ: после этого гривня ненадолго вернулась до уровня 24 грн/$, но дальше только теряла в цене.

Торги 17 января закончились укреплением доллара сразу на 14 копеек. Итог недели – девальвация гривни до минимума за два месяца.

Банковские обменники продают доллар по 24,35 – 24,5 грн/$, евро – по 27 – 27,3 грн/€.

Нерезиденты, бюджет и Гончарук. Почему дорожала валюта

Росту доллар поспособствовало несколько ключевых событий этой недели.

Иностранцы были рады девальвации. Во вторник, 14 января, Минфин провел первый в этом году аукцион по продаже гривневых ОВГЗ (госдолг и его иностранные покупатели – главная причина "доллара по 23", подробнее – здесь). Продаж не было уже три недели, этот фактор финансисты называли одной из причин девальвации гривни в начале января.

Главным лотом на торгах вторника были 4-летние облигации: такие сроки традиционно привлекают иностранных покупателей (они продают доллары, что укрепляет гривню), что в теории могло снова обвалить доллар. Но этого не произошло, хотя и спрос на долги правительства был серьезным: только по 4-летним бумагам заявки в четыре раза превышали предложение Минфина – 9,7 млрд грн или около $240 млн.

Почему это не укрепило гривню? Финансисты говорят о двух причинах. Во-первых, в начале недели держатели ОВГЗ старых выпусков получили крупное погашение (речь шла о 1,8 млрд грн), что позволило им не продавать валюту для покупки новых облигаций.

Во-вторых, главная цель большинства нерезидентов – аукцион 28 января, на котором будут продавать 7-летние ОВГЗ. Основную часть валюты инвесторы направят именно на них, поэтому часть потенциальных покупателей решила придержать доллары ближе к концу месяца – когда их можно будет продать подороже.

Ажиотаж перед 28 числом обещает быть серьезным: это будет последняя возможность вложиться в ОВГЗ при учетной ставке НБУ в 13,5%. Уже 30 января регулятор, вероятно, сильно смягчит свою политику. Учитывая, что подготовку к аукционам иностранцы начинают заранее, укрепление гривни может вернуться уже в конце следующей недели.

Дыра в бюджете 2019 снова напомнила о себе. В конце прошлого года из-за проблем с доходной частью бюджета, правительству пришлось остановить часть "необязательных" расходов. В эту категорию (как и в 2018-м) попало и возмещение НДС экспортерам.

Крупные выплаты начались на этой неделе: Налоговая служба возместила около 6 млрд грн. Это позволило экспортерам не продавать валютную выручку, предложение доллара на рынке сократилось.

НБУ держал "доллар по 24". Нацбанк дважды выходил на рынок с покупкой валюты: во вторник и четверг покупали по $50 млн. Финансисты говорят, что своим поведением НБУ дал понять: курс в районе 24 грн/$ и выше его пока устраивает.

Скандал Гончарука. Реакция рынка на "слив" разговора экономического блока правительства с премьер-министром и последующее "заявление об отставке" Алексея Гончарука была заметной в пятницу: по сообщениям участников рынка, НБУ даже пришлось продавать валюту, чтобы успокоить ситуацию (правда, официальная статистика регулятора пока не подтверждает факт продаж).

Каким будет курс через неделю

Продолжит ли доллар дорожать? Опрошенные LIGA.net финансисты не исключают отката курса. Прогнозный коридор на следующую неделю 24 – 24,4 грн/$. Наличный рынок будет близок к уровням межбанка.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Станислав Лисянский (Альянс Банк), аналитики инвесткомпании ICU.