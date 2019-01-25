Монетизируй, если сможешь: как будут выдавать субсидии наличными

Министерство социальной политики с 1 марта будет выплачивать субсидии на оплату услуг ЖКХ деньгами. Наличные получат около 4 млн домохозяйств, которые оформили субсидию до 31 декабря 2018 года, средний размер выплат – 1500 грн, рассказал LIGA.net директор департамента соцпомощи Минсоцполитики Виталий Музыченко. Правда, детали, как будут проходить выплаты, еще не утверждены. В минсоцполитики их обещают озвучить в начале февраля.

По словам Музыченко, Министерство готовит несколько вариантов реализации проекта в разных форматах и с разными сроками. В приоритете – запустить новую систему в марте. Кабмин рассмотрит решение сразу после согласования с другими центральными органами исполнительной власти (НБУ, Минэкономики, Госказначейство и др).

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Параллельно Миннсоцполитики будет тестировать безналичное финансирование субсидий через счета в Ощадбанке, которое запустили с 1 января 2019 года. Какой вариант будет лучше работать - тот и оставят на следующий отопительный период.

В Минсоцполитики утверждают, что предложение выплачивать субсидии наличными появилось не под президентские выборы– этот вариант разрабатывали параллельно с "вариантом Ощадбанка". В интервью изданию РБК-Украина, министр соцполитики Андрей Рева говорил, что к идее вернулись после совещания у президента с участием премьер-министра, членов Кабмина, Укрпочты, Нафтогаза, Пенсионного фонда, и общественных организаций.

Ранее Минсоц критиковал выдачу денег на руки населению, ссылаясь на риски для экономики.

По просьбе LIGA.net, Виталий Музыченко ответил на главные вопросы о наличных выплатах. Публикуем ключевые отрывки его рассказа.

Зачем это нужно

Раньше финансирование субсидий происходило путем клиринга расчетов государства с поставщиками коммунальных услуг (взаимозачет обязательств. - Ред.). Субсидии в денежной форме с 2019 года – это норма Закона о ЖКХ, принятого Верховной Радой в ноябре 2017-го. С того момента Минсоцполитики нужно было решить в каком виде ее реализовать – наличном или безналичном.

За безнал выступали компании-поставщики услуг ЖКХ населению. Минсоцполитики также остановилось на этом варианте в качестве первого этапа, поскольку у него вообще не было опыта монетизации подобного масштаба. Другое мнение - население готово получать субсидии наличными и тратить эти деньги именно на оплату коммуслуг, а не на что-то другое.

В чем преимущество такой формы? Видя наличные, человек будет более охотно экономить. Когда процесс будет происходить полностью без его участия, пусть даже с смс-оповещениями о каждой операции и остатку по счету, мотивации меньше.

Пилотный проект, который начнется в марте, должен ответить на вопрос, как население поведет себя на практике, имея на руках дополнительные суммы наличных. Минсоцполитики решило протестировать систему сразу на основной части получателей субсидий, чтобы не ставить граждан в неравные условия.

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Как это будет работать

В пилотном проекте с выдачей субсидий наличными будут участвовать все субсидианты, заявки которых были одобрены до 31 декабря 2018 года - около 4 млн домохозяйств. В прошлом отопительном сезоне было 6,9 млн.

Остальные – граждане, которые обратились за субсидией с 1 января 2019-го – продолжат до мая получать деньги на счет в Ощадбанке, который автоматически будет перечислять их предприятиям-поставщикам комуслуг. Сэкономленные деньги можно снять в конце отопительного сезона через текущий счет в любом банке. Ощад уже начал создание первых счетов таким клиентам, финансирование субсидий в безналичном формате Минсоцполитики начнет после 5 февраля.

Какой банк будет обслуживать выдачу субсидий наличными? Технические детали Минсоцполитики разработает только после того, как Кабмин официально утвердит решение о монетизации наличными.

Минсоцполитики ищет механизм, при котором техническое участие конкретного субсидианта было бы минимальным. В министерстве предполагают, что один банк не сможет справиться с такой нагрузкой, поэтому ищет другие варианты.

Хвтатит ли месяца на подготовку? В Минсоце считают, что да.

Как будут контролировать оплату услуг ЖКХ

С 1 мая Минсоцполитики будет обрабатывать заявки граждан на получение субсидий на новый отопительный сезон (это происходит автоматически).

Если у субсидианта есть задолженность по комуслугам в два месяца и больше – субсидию он не получит. Поэтому в интересах самих же субсидиантов тратить полученные деньги на коммунальные платежи, а не на что-то другое.

Как будут выбирать окончательную модель

На основании параллельной работы двух систем определят наиболее эффективную из них. Основные критерии: платежная дисциплина и влияние на поведение людей в плане потребления энергоресурсов.

Возможно, по итогам пилотного проекта Минсоц наработает новую модель, включающую элементы и наличной и безналичной монетизации.

Влияние на инфляцию должны оценить НБУ и МЭРТ. В случае с тестовым периодом в два-три месяца речь идет всего о 12-15 млрд грн наличности. Это не те деньги, которые глобально могли бы повлиять на инфляционные процессы в нашей экономике. Всего на финансирование субсилий в 2019 году в госбюджете предусмотрено 55 млрд грн.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Еще в конце года Минсоцполитики указывало на серьезные риски, связанные с дополнительными суммами наличных на руках у населения. «Представим ситуацию, что 8 млрд грн ежемесячно вместо оплаты коммуналки попадают на потребительский рынок, – говорилось в релизе министерства, посвященном монетизации субсидий через Ощадбанк. – Уже через два месяца ЖКХ Украины постигнет коллапс, поскольку поставщики услуг не смогут рассчитаться с тем же Нафтогазом за купленный газ».

Фактор выборов

Запуск системы финансирования субсидий живыми деньгами совпадает с последним этапом предвыборной кампании в Украине - 31 марта состоятся президентские выборы.

В Минсоцполитики отрицают связь нового вида монетизации с этим событием: над проектом министерство начало работать еще в прошлом году – параллельно с формулой монетизации через Ощадбанк, утверждают в министерстве.

Сергей Шевчук

Александра Некращук