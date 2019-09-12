В Украине появится Бюро финансовых расследований. 7 фактов о новом "силовом" органе

До 1 декабря Кабмин и парламент планируют создать новый орган - Бюро финансовых расследований. Законопроект о его создании подал глава комитета по налоговой политике Даниил Гетманцев. Предполагается, что депутаты рассмотрят его на следующей неделе.

LIGA.net изучила законопроект и выяснила, чем будет заниматься новый орган и что о нем думает бизнес.

Чем займется БФР

Главная задача новой структуры - борьба с экономическими преступлениями типа уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, подделки документов, незаконного сбыты подакцизных товаров, доведения бизнеса до банкротства. В случае с финучреждениями - доведение банка до неплатежеспособности, манипулирование на фондовом рынке и пр.

Среди задач Бюро - сбор и анализ информации об экономических преступлениях, мониторинг баз данных и наработка предложений для изменений в законодательство.

Также на БФР возложат полномочия проведения оперативно-розыскных мероприятий и прослушки подозреваемых и фигурантов экономических преступлений. Для этого будет создано оперативно-техническое подразделение детективов. С письменного разрешения регионального прокурора или по поручению детектива смогут проводить розыскные и негласные следственные действия.

Кроме того, БФР займется всеми делами, которые связаны с нецелевым использованием бюджетных денег, противоправным завладением имуществом предприятия, мошенничеством в размере более 3 млн грн, подлогами, незаконными операциями с картами, поддельными акцизными марками и пр.

Но только в том случае, если эти дела не расследует НАБУ.

Кому подчиняется БФР

Бюро финрасследований, согласно законопроекту, подчинено Кабинету Министров. Однако координировать работу новой структуры будет министр финансов. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова.

Контролировать работу ведомства будет общественный совет из 35 человек. Он сможет инициировать проверку работы ведомства, если это предложение наберет 21 голос. Также инициировать аудит может министр финансов. БФР также будет проводить ежегодный аудит. И в роли аудиторов будет по одному представителю от правительства, президента и парламента.

Предполагается, что Бюро финрасследований будет иметь центральное и семь территориальных управлений, а также подразделение внутреннего контроля, которое подчиняется руководителю БФР.

Как назначается глава ведомства



Руководителем Бюро, согласно законопроекту, может быть гражданин Украины с высшим юридическим или экономическим образованием и стажем работы не менее 15 лет (опыт работы на руководящих должностях в органах власти или на предприятиях независимо от формы собственности, в том числе за границей, не менее пяти лет). При этом кандидат должен владеть государственным и двумя иностранными языками.

Руководителя БФР, согласно законопроекту, назначает Кабмин по представлению министра финансов. При этом конкурс на эту должность не является обязательным. Численность нового органа будет определена правительством, как и зарплата сотрудников новой структуры.



Должность главы БФР можно будет занимать в течение пяти лет без права занимать ее два срока подряд. Руководитель нового органа должен ежегодно не позднее 10 февраля и 10 августа подавать президенту, Верховной Раде и Кабмину письменный отчет о деятельности Бюро за шесть месяцев, а также информировать об основных вопросах работы органа.

Больше, чем Нацполиция

Законопроектом предусмотрено, что работники БФР со спецзваниями при исполнении обязанностей будут иметь полномочия полицейских и право проверки документов, поверхностного осмотра человека или транспорта, изъятия вещей, слежки и преследования предполагаемых нарушителей.

Также титулованным сотрудникам нового органа хотят разрешить применение физической силы, спецсредств и оружия.

Оплата сторонних услуг

Сотрудники Бюро наделены правом конфиденциального сотрудничества с физлицами, которых могут материально и морально поощрять в случае предоставления ими важных для раскрытия дела сведений.

Кто владеет информацией

БРФ предоставят прямой доступ к любой информации Налоговой и пограничной службы, Нацбанка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Центрального депозитария ценных бумаг, Фонда госимущества Украины, а также всем государственным реестрам. Также ведомство будет оснащено сетями спецсвязи.

Получить любую другую информацию сотрудник БФР сможет по запросу в течение 10-30 рабочих дней.

Что говорит бизнес

Описанные в законопроекте правила подбора руководителя БФР выглядят как попытка отказаться от прозрачных процедур назначения руководителя и его заместителей, считает старший аналитик Института социально-экономической трансформации (ISET) Вячеслав Черкашин "Вместо открытого конкурса (по аналогии, например, для руководителей бюро расследований (ст. 11 Закона 794) или Национального антикоррупционного бюро (ст. 7 Закона 1698)), в закон вносится имитация – так называемый консультативный конкурс с непонятным содержанием и процедурами проведения", - говорит он.

Он отмечает также, что в законопроекте нет нормы законодательного ограничения численности БФР, хотя в предыдущих версиях законопроектов она была.

Представители бизнес-сообщества также нашли в документе Гетманцева несколько недочетов. По мнению экспертов Союза предпринимателей Украины, в законопроекте не хватает четких критериев (KPI), по которым можно оценить работу руководителя БФР. Также предприниматели против того, чтобы БФР стало фактически военизированным органом, у которого есть полномочия без суда и следствия останавливать работу бизнеса.

БФР должно запрашивать документы лишь у контрагента, который является подозреваемым по делу, а не у всех компаний, которые определяются "свидетелями" по делу, и проводить проверки компаний только по решению суда, отмечают в СУП.

Законопроектом так и не решена ключевая задача - концентрация функций борьбы с экономической преступностью в едином государственном органе, отмечает Черкашин. "Дилемма с двумя подразделениями СБУ, которые "кошмарят" бизнес, остается актуальной", - говорит эксперт.