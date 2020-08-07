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Дешевый доллар или дорогой евро? На вопрос отвечает Дональд Трамп

Аналитики выделяют три основные причины падения доллара на мировых рынках.

Первая – пандемия коронавируса, которая заставила Федрезерв США залить в экономику $2 трлн, еще триллион – на подходе. ФРС скупает активы почти без пауз, баланс американского центробанка взлетел с начала года с $4,2 до $7,2 трлн. Это и есть то, что принято называть печатным станком, говорит аналитик инвесткомпании Универ Михаил Федоров.

Это огромные деньги даже по меркам Америки: с точки зрения экономики такая тактика центробанка означает ускорение инфляции, притом что в Европе столь высоких инфляционных ожиданий нет, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Второе следствие политики ФРС: доходность облигаций в долларах вплотную приблизилась к нулю, добавляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Штаты и Европа действительно по-разному решают вызовы пандемии: если в США полагаются на печатание "социального доллара" (часть из антикризисных $2 трлн пошла на соцвыплаты), то в ЕС используют станок не так агрессивно (€1,35 трлн до середины 2021 года).

Вторая причина – коронакризис. Падение ВВП США на 33% во втором квартале по сравнению с первым – главная иллюстрация масштабов обвала, с которой столкнулась крупнейшая экономика мира из-за коронавируса. В ЕС все не так печально – "минус" 12% квартал к кварталу. Дополнительная проблема Штатов – вторая волна эпидемии. Динамика заболеваемости в США пока превосходит аналогичные показатели в Европе.

Третья причина – выборы президента США, которые пройдут этой осенью. Останется ли Дональд Трамп в Белом доме на еще один срок, продолжатся ли торговые войны между Штатами и Китаем? Пока эта неопределенность только вредит доллару.