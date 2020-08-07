Евро резко подорожал. Что случилось?
На прошлой неделе курс евро в Украине впервые за два года превысил отметку в 33 грн/€. Еще месяц назад евровалюта в Украине стоила дешевле 30 грн.
Это – прямое следствие происходящего на мировых рынках. Там доллар дешевеет, евро – напротив, обновляет пиковые значения к американской валюте. Сейчас рынки тестируют курс $1,2 за один евро.
Такого не было с 2018 года. Для сравнения, масштабы девальвации доллара к евро можно сравнить с быстрым обвалом гривни к доллару с 28 до 29,5 грн/$, объясняет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.
Дешевый доллар или дорогой евро? На вопрос отвечает Дональд Трамп
Аналитики выделяют три основные причины падения доллара на мировых рынках.
Первая – пандемия коронавируса, которая заставила Федрезерв США залить в экономику $2 трлн, еще триллион – на подходе. ФРС скупает активы почти без пауз, баланс американского центробанка взлетел с начала года с $4,2 до $7,2 трлн. Это и есть то, что принято называть печатным станком, говорит аналитик инвесткомпании Универ Михаил Федоров.
Это огромные деньги даже по меркам Америки: с точки зрения экономики такая тактика центробанка означает ускорение инфляции, притом что в Европе столь высоких инфляционных ожиданий нет, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Второе следствие политики ФРС: доходность облигаций в долларах вплотную приблизилась к нулю, добавляет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Штаты и Европа действительно по-разному решают вызовы пандемии: если в США полагаются на печатание "социального доллара" (часть из антикризисных $2 трлн пошла на соцвыплаты), то в ЕС используют станок не так агрессивно (€1,35 трлн до середины 2021 года).
Вторая причина – коронакризис. Падение ВВП США на 33% во втором квартале по сравнению с первым – главная иллюстрация масштабов обвала, с которой столкнулась крупнейшая экономика мира из-за коронавируса. В ЕС все не так печально – "минус" 12% квартал к кварталу. Дополнительная проблема Штатов – вторая волна эпидемии. Динамика заболеваемости в США пока превосходит аналогичные показатели в Европе.
Третья причина – выборы президента США, которые пройдут этой осенью. Останется ли Дональд Трамп в Белом доме на еще один срок, продолжатся ли торговые войны между Штатами и Китаем? Пока эта неопределенность только вредит доллару.
Дорожает даже биткойн. Это сокрушительный удар для доллара?
Пока речь даже близко не идет о том, чтобы доллар потерял статус главного актива в мировой экономике.
Но результат комбинации описанных факторов однозначно привел к девальвации американской валюты почти ко всем основным конкурентам: глобальные инвесторы ищут альтернативную доллару "спокойную гавань".
Дорожает не только евро, но и другие главные валюты мира от фунта стерлингов до японской иены. Золото обновило исторический рекорд, превысив уровень 2000 $/унция. И даже, казалось, подзабытый биткойн также вернулся к росту: на фоне пандемии и проблем в Штатах более азартные инвесторы вспомнили, что в мировой экономике есть и такой актив.
Доллар уже достиг дна? Вряд ли
Если евро все же успешно закрепится выше $1,2$ не исключен и дальнейший рост евровалюты до $1,3 и выше, полагает Юрий Ефремов из Аккордбанка. Шевчишин из Forex Club допускает рост евро до $1,4. Иосуб из Альпари напоминает, что и эти уровни – не предел: десять лет назад (в июле 2010) за единицу евровалюты давали $1,6. Это – исторический рекорд с момента появления евро в 1999-м.
Надолго ли евро останется дорогим? Пока ситуация складывается не в пользу доллара: экономика США находится на начальном этапе кризиса, и он будет углубляться, если правительство продолжит насыщать экономику "социальными деньгами", считает Ефремов из Аккордбанка.
Изменится ли что-то для экономики после президентских выборов в Штатах – пока непонятно, констатирует Приходько из банка Кредит Днепр. Но если ситуация с коронавирусом в США начнет ухудшаться, темпы девальвации доллара к евро и другим активам ускорятся, полагает Шевчишин из Forex Club.
А что Украина? Сколько будет стоить евро осенью – прогноз
Украина традиционно наблюдает за валютными событиями глобального масштаба в качестве статиста: внутренних факторов, которые могли бы повлиять на курс евро в нашей экономике не так много, говорят финансисты.
Главная причина – у нас нет прямой конвертации гривни в евро: все нужно делать через доллар (как если бы каждый раз приходилось покупать за гривню доллары и только потом – евро по цене установленной между ними в мире).
Второй момент – на украинском межбанке в долларах проходит 70-90% всего объема сделок. Торговцам европейской валютой для выставления котировок остается смотреть на курс доллара к гривне и умножать его на курс пары евро/доллар, отмечает Иосуб из Альпари.
С каким курсом евро Украина начнет осень 2020 года? Иосуб прогнозирует 33,5-34 грн/€ на конец сентября. Шевчишин из Forex Club не исключает роста до 35 грн/€ и выше.