Политики и экономисты спорят, каким должен быть курс. Пока - ничья

Июль стал самым турбулентным месяцем для украинского валютного рынка со времен начала жесткого карантина в марте 2020 года. Доллар подорожал почти на 1 гривню и вплотную приблизился к уровню в 28 грн/$.

Причина обвала – заявления политиков о том, что экономике нужна девальвация и события вокруг смены руководства Нацбанка. Что дальше? С одной стороны, в последнюю неделю июля гривня смогла отыграть часть утраченных позиций. С другой – риски дальнейшей девальвации по политическим мотивам сохраняются, говорят опрошенные LIGA.net банкиры.

О чем речь и каким будет курс в первую неделю августа?

Детали – в еженедельном курсовом обзоре.

Гривня начала отыгрываться. Сколько сейчас стоит доллар

На прошлой неделе курс доллара только благодаря продажам валюты со стороны НБУ не смог пересечь отметку 28 грн/$.

Многие финансисты не исключали, что давление на курс продолжится и в последние дни июля, но ситуация на рынке развернулась. Уже в понедельник гривня относительно резко укрепилась – "плюс" 19 копеек к пятнице, 24 июля.

Дальше курс колебался то в одну, то в другую сторону и к концу недели межбанк вышел на котировки 27,70/27,73 грн/$. Итоговые "плюс" 14 копеек к прошлой пятнице – как знак того, что гривня заканчивает второй месяц лета-2020 на оптимистичной ноте.

Вечером 24 июля в кассах банков можно было купить доллары по 27,7-27,9 грн/$, евро – по 32,6-33,2 грн/€.

Знаки НБУ, головная боль Минфина и ралли для евро. Что влияет на курс

Рынок успокоился по поводу НБУ. Возможно, временно

Весь июль украинский валютный рынок переваривал главную кадровую новость последних месяцев – смену главы НБУ (1 июля Яков Смолий ушел в отставку, через две недели вместо него назначили экс-предправления Укргазбанка Кирилла Шевченко).

Какой будет политика Нацбанка при Шевченко? Станет ли он более лояльным к пожеланиям политиков (тот самый "печатный станок")? Будет ли менять руководство регулятора полностью?

Четких ответов на эти вопросы рынок пока не получил, но первые сигналы от "обновленного" Нацбанка несколько успокоили ситуацию. На прошлой неделе (первой полноценной для Шевченко) НБУ не стал снижать учетную ставку, более того – регулятор активно продавал валюту для поддержки гривни. И то, и другое (слишком высокая ставка и слишком крепкая гривня) были одними из основных элементов критики Нацбанка времен Смолия.

Эти шаги "нового" регулятора могли бы указывать на то, что прежняя политика Нацбанка продолжится и при новом руководстве. Но есть проблема: вероятно, состав топ-менеджмента НБУ уже в ближайшее кардинально изменится.

В пятницу в отставку подал замглавы Нацбанка Сергей Холод. Теперь в правлении НБУ осталось только три человека из команды, которая работала при Якове Смолие (кроме Смолия и Холода ушел также куратор валютного направления Олег Чурий): Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко.

Будет ли Шевченко пытаться сменить оставшихся "старых" членов правления и как на это отреагирует валютный рынок? Ответ на вторую часть вопроса будет уже в понедельник – с реакцией межбанка на отставку Холода.

Проблема Минфина и дополнительная угроза для курса

Конец июля и начало августа – сложный период для украинского Министерства финансов. На этой неделе Минфин выплатил держателям облигаций внутреннего госзайма 13,4 млрд грн, в следующую среду нужно погасить еще 15,8 млрд.

Выплаты Минфина увеличивают количество гривневого ресурса в системе. Почему это важно для курса? Во-первых, часть денег может пойти на покупку валюты (дополнительный спрос – рост курса). Во-вторых, отдельные продавцы могут повременить с продажами ожидая закономерной в такой ситуации девальвации (меньше предложения – рост курса).

Обычно проблема "гривневого навеса" из-за погашений ОВГЗ решается выпуском новых бумаг, но в этот раз прием не сработал: во вторник Минфин смог разместить новую партию облигаций только на 7 млрд грн (половина объема погашений, одна из причин – опять же в неопределенности вокруг политики "нового" НБУ).

Оставшиеся 6,4 млрд грн пока не оказали сильного влияния на курс, констатируют банкиры. Второй позитивный момент – впервые за долгое время инвесторы-нерезиденты активно не выходили из гривневых ОВГЗ в валюту, добавляют финансисты. И то, и другое – хороший знак для гривни. Но все это происходило до отставки Сергея Холода.

Насколько межбанку важны кадровые перестановки в НБУ? От этого отчасти зависит и успешность Минфина по привлечению госдолга.

Евро – почти по 33

Курс евро на межбанке впервые с осени 2018 года вплотную приблизился к отметке 33 грн/€. Еще месяц назад евровалюта в Украине стоила дешевле 30 грн.

В чем причина столь резкой девальвации гривни к евро (10%) всего за месяц? Виноваты мировые рынки: там продолжается ралли евро/доллар, в котором пока побеждают европейцы. Евро на мировых рынках уже стоит $1,18 – максимум за два года.

Курс евро в Украине устанавливается не напрямую, а путем кросс-конвертации через доллар. Поэтому котировки евровалюты в первую очередь зависят от мировых рынков и только во вторую – от спроса/предложения на украинском межбанке.

НБУ снова пополняет резервы. Впервые при Шевченко

На этой неделе НБУ смог впервые после назначения Шевченко вернуться к практике покупки валюты на рынке. Купили, правда, немного – $38 млн, минимум за три с половиной месяца.

Скорее 28, чем 27. Прогноз курса до 7 августа.

Несмотря на укрепление на этой неделе, опрошенные LIGA.net банкиры не верят, что гривня сейчас способна вернуться ближе к отметке в 27 грн/$.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 27,6 – 28 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк), Ярослав Кабин (Идея банк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики Альфа-Банка Украина и инвесткомпании ICU.

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