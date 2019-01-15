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15.01.2019, 09:48

Давление на гривню: экспортный "минус" приблизился к $9 млрд

Давление на гривню: экспортный "минус" приблизился к $9 млрд

По итогам 11 месяцев 2018 года импорт товаров превысил экспорт на $8,8 млрд

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года выросло на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($5,3 млрд) и составило $8,866 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, экспорт товаров за отчетный период превысил $43,2 млрд (+9,9% к январю-ноябрю 2017 года). Импорт товаров составил $52,1 млрд (+16,7%).

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В ноябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 4,7% - до $3,98 млрд, импорт сократился на 1,1% - до $4,88 млрд.

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Коэффициент покрытия импорта экспортом за 11 месяцев 2018 года составил 0,83 против 0,88 в январе-ноябре 2017 года.

В январе-октябре 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины составило $7,95 млрд.

Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли означает, что стоимость ввезенных из-за границы товаров больше, чем экспортированных из страны. Длительное наличие у страны отрицательного сальдо негативно влияет на курс национальной валюты. Негативный торговый баланс означает маленький спрос на нее на глобальных рынках. Это уменьшает ее курс по отношению к другим валютам.

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Теги: сальдо, отрицательное сальдо, внешняя торговля
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