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Деятельности волонтеров не угрожают новые лимиты на валютные операции за рубежом — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 08:21
Деятельности волонтеров не угрожают новые лимиты на валютные операции за рубежом — НБУ - Фото
Фонд содействия развитию Вооруженных Сил Украины по поручению Совета волонтеров Украины под патронатом Министерства обороны Украины проводит международную специализированную выставку «Волонтер Экспо»

Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабление для волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту на покупку товаров оборонного назначения за границей в пределах ежемесячного лимита в размере 400 тыс. грн в эквиваленте.

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К таким товарам относятся большинство из поставляемых волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи и т.д.

Также в НБУ подчеркивают, что регулятор не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юридических лиц с целью закупки каких-либо товаров волонтерской помощи.

В Нацбанке отмечают, что установление лимита – это один из действенных способов сохранить валютные резервы, которые являются основой, чтобы выстоять в этой войне, учитывая значительные потребности страны в валюте, и послевоенного восстановления.

  • С 21 июля Национальный банк Украины ограничил расчеты гривневыми картами. Подробнее – здесь.
Наталия Софиенко
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