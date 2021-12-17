Евробонды Украины отрицательно отреагировали на "хотелки" Путина
Стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, что Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. Об этом написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
Россия, в частности, требует, чтобы США прекратили "расширение на восток". А в договоре с альянсом Москва вообще требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину "и другие государства". Также Кремль запрещает США иметь военные базы в странах бывшего СССР.
"Не знаю, как воспринимать тот "договор", который российский МИД предложил Вашингтону. Но международные рынки восприняли его негативно — стоимость облигаций упала", — написал Демкив.
По его словам, после онлайн общения Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе, ситуация была обратная.
"Рынки тогда это восприняли как позитив, шаг в сторону решения проблемы. Сейчас риски выросли, и это нехорошо", — добавил аналитик.
- С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия попытается вновь масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.
- 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге из-за агрессивной политики России.
- 16 декабря Москва передала США предложения по "гарантиям безопасности" для России в виде документов.
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