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Евробонды Украины отрицательно отреагировали на "хотелки" Путина

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 16:25
Евробонды Украины отрицательно отреагировали на
Фото: depositphotos.com

Стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, что Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. Об этом написал в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Россия, в частности, требует, чтобы США прекратили "расширение на восток". А в договоре с альянсом Москва вообще требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину "и другие государства". Также Кремль запрещает США иметь военные базы в странах бывшего СССР.

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"Не знаю, как воспринимать тот "договор", который российский МИД предложил Вашингтону. Но международные рынки восприняли его негативно — стоимость облигаций упала", — написал Демкив.

По его словам, после онлайн общения Джо Байдена и Владимира Путина на прошлой неделе, ситуация была обратная.

"Рынки тогда это восприняли как позитив, шаг в сторону решения проблемы. Сейчас риски выросли, и это нехорошо", — добавил аналитик.

Евробонды Украины отрицательно отреагировали на "хотелки" Путина

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Наталия Софиенко
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Россия США украинские облигации
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