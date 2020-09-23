Фирташ использовал стабкредиты НБУ для покупки металлургических активов – документы FinCEN

Согласно документам американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях $190 млн стабилизационных кредитов от НБУ, сообщает Слідство.Інфо, которая является участником международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ по документам FinCEN.

По данным документов, в период с 2010 по 2014 годы Нацбанк передал на спасение Надра Банка $1,5 млрд. На тот момент банк принадлежал Дмитрию Фирташу. Финансовое учреждение это не спасло: в июне 2015 года банк прекратил деятельность.

По данным уголовного производства Нацполиции Украины, которое есть в распоряжении международного расследования ICIJ, 16 июня 2014 Надра Банк предоставил кредит в почти $110 млн подконтрольной Фирташу ООО "Синтез Ресурс". Последняя передала эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал украинский бизнесмен.

После этого, утверждается в материале, эти деньги были использованы для покупки доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) - единственного в Европе производителя титановой губки, пористого материала, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников.

25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. В июле ее одобрил министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер. Но адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции и предоставили множество новых документов. Дело будут рассматривать по новому кругу.

В случае экстрадиции в США олигарху грозит до 50 лет тюрьмы. О том, как Дмитрий Фирташ рискует пойти по стопам бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, читайте здесь.

В 2014-м, незадолго до ареста в Вене, Дмитрий Фирташ перевел со счетов Надра Банк за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков — Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Об этом 21 сентября сообщил международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ со ссылкой на файлы FinCEN.

Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большая часть которых - отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли Министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах мира.

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Сергей Чигирь

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