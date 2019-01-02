Фискальная служба напомнила бизнесу об уплате налогов

1 января 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года. Об этом информирует Государственная фискальная служба (ГФС).

В ведомстве напомнили, что налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (далее - налоговая декларация) подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса в один из таких способов (по выбору):

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лично или уполномоченным на это лицом;

направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту.

В ГФС подчеркивают, что в случае направления налоговой декларации по почте, налогоплательщик обязан осуществить такое отправление не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока представления налоговой декларации, а при представлении налоговой декларации в электронной форме - не позднее окончания последнего часа дня , в котором истекает такой предельный срок.

При направлении декларации средствами электронной связи граждане могут воспользоваться новым электронным сервисом в "Электронном кабинете", который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных (выплаченных) доходов, имеющихся в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества.

В ГФС напоминают, что в 2018 году в Кодекс внесены изменения, которыми расширен круг плательщиков, которые обязаны и или имеют право подать декларацию.

В частности, в годовую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить установленные налоги и сборы должны получатели вознаграждений и других государственных выплат, если они получены от физических лиц - плательщиков единого налога четвертой группы.

В течение следующего года имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки граждане, которые понесли расходы:

в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства;

в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом.

Напомним, Государственная фискальная служба сформировала план-график документальных проверок на 2019 год, в который вошли почти 5 тыс. юридических лиц с объемами задекларированных доходов за 2017 год в размере 1,14 трлн грн.