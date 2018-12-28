Гройсман рассказал, насколько могут вырасти зарплаты в 2019 году

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата – Ред.) будет 10,5 тыс. грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - рассказал он в интервью агентству.

Реклама

Премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. грн реализовался.

Реклама

"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал премьер.

По данным Госстата, в третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

По прогнозам НБУ, в 2019 году номинальные зарплаты вырастут на 16%, в 2020-ом – на 10% (на 7% и 5% соответственно - в реальном выражении).