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Инфляция в Турции достигла самого высокого показателя за все 19 лет правления Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 11:19
Инфляция в Турции достигла самого высокого показателя за все 19 лет правления Эрдогана - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Годовой уровень инфляции в Турции достиг 36,1%. Это самый высокий уровень за 19 лет правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters.

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По данным Турецкого статистического института, только в декабре потребительские цены выросли на 13,58%.

Некоторые экономисты прогнозируют, что к весне инфляция в Турции может достичь 50%, если денежно-кредитная политика страны не изменится. Goldman Sachs заявил, что в течение большей части 2022 года инфляция будет оставаться выше 40%.

В понедельник Эрдоган в своем выступлении сосредоточил внимание на торговых данных, которые показали, что в прошлом году экспорт вырос на треть – до $225 млрд.

"У нас есть только одно беспокойство: экспорт, экспорт и экспорт", – заявил он, добавив, что данные о торговле показали шестикратный рост экспорта за время его пребывания на посту президента.

Позже Эрдоган сказал, что он "опечален" тем, что турки столкнулись с таким высоким уровнем инфляции, пообещав как можно скорее снизить ее до однозначных цифр.

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Чтобы поддержать валюту и пополнить истощенные резервы, центральный банк сообщил, что попросил экспортеров продать 25% их доходов в валюте банку за лиры.

  • В 2021 году турецкая лира упала на 44% своей стоимости, поскольку центральный банк снизил процентные ставки под давлением Эрдогана, который поставил экспорт выше, чем стабильность валюты и цен.
  • По данным Trading Economics, в настоящее время Турция занимает восьмое место в мире по уровню инфляции. 

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Юрий Тарасовский
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Турция инфляция реджеп тайип эрдоган
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