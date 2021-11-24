Самое сильное падение за три года. Курс турецкой лиры обвалился из-за действий Эрдогана

Турецкая лира показала самое сильное падение со времен валютного кризиса 2018 года после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган похвалил центробанк страны за снижение процентной ставки.

Днем 23 ноября лира дешевела по отношению к американскому доллару на 8,8% и впервые преодолела порог в 12 лир за $1, сообщает Financial Times.

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С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

В 2021 году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой. По подсчетам агентства Reuters, с начала 2021 года стоимость лиры упала почти на 40%, а с начала прошлой недели — почти на 20%.

Президент Турции неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. С середины 2019 года президент Турции трижды увольнял глав ЦБ. Последний раз это произошло в марте, когда регулятор поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 17% до 19%. При новом руководителе ЦБ Турции в сентябре снизил ставку до 18%, в октябре — до 16%, в ноябре — до 15%. 22 ноября Эрдоган заявил, что доволен снижением ставки третий месяц подряд, несмотря на предупреждения экономистов, что подобные меры разгоняют инфляцию, которая уже приблизилась к 20%.

"При сегодняшнем обменном курсе официальная инфляция может превысить 30% в ближайшие месяцы. При нынешней депозитной ставке это означает реальную процентную ставку -15%", — написал в Twitter бывший главный экономист Хакан Кара. - Если меры не будут приняты в срочном порядке, финансовая система не сможет с этим справиться".

18 октября курс лиры обрушился после увольнения топ-чиновников центрального банка Турции. 25 октября лира упала до рекордно низкого уровня в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился отправить послов США и девяти других западных стран.

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Наталия Софиенко

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