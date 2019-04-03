Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Цена газа для населения снизится на 17 копеек - Нафтогаз
03.04.2019, 16:14

Киевлянам вернули 44 млн грн за некачественную коммуналку

Киевлянам вернули 44 млн грн за некачественную коммуналку

В 2018 году муниципальная инспекция Киева провела 1070 проверок для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг

В 2018 году было проведено 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма возмещений за некачественные или непредоставленные услуги составила 44,2 млн грн, сообщает пресс-служба КГГА. 

В КГГА уточнили, что в большинстве случаев основанием для перерасчета были отсутствующие услуги по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техобслуживанию лифтов, обслуживанию систем диспетчеризации, противопожарной автоматики и дымоудаления, поливу дворов, клумб и газонов, освещению мест общего пользования, энергоснабжению лифтов.

Реклама

Также в КГГА отмечают, что некоторые обращения рассматривают и выполняют в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накапливаются годами и требуют более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

Напомним, что с 1 мая 2019 года украинцы смогут требовать проведение проверок качества ЖКХ и в дальнейшем получать возмещение за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отправить:
Распечатать:
Теги: КГГА, коммунальные услуги, некачественная коммуналка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 