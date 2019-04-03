Киевлянам вернули 44 млн грн за некачественную коммуналку

В 2018 году было проведено 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма возмещений за некачественные или непредоставленные услуги составила 44,2 млн грн, сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА уточнили, что в большинстве случаев основанием для перерасчета были отсутствующие услуги по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техобслуживанию лифтов, обслуживанию систем диспетчеризации, противопожарной автоматики и дымоудаления, поливу дворов, клумб и газонов, освещению мест общего пользования, энергоснабжению лифтов.

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Также в КГГА отмечают, что некоторые обращения рассматривают и выполняют в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накапливаются годами и требуют более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

Напомним, что с 1 мая 2019 года украинцы смогут требовать проведение проверок качества ЖКХ и в дальнейшем получать возмещение за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.