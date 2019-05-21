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21.05.2019, 19:21

Коломойский проиграл суды НБУ по залоговому имуществу – НВ

Коломойский проиграл суды НБУ по залоговому имуществу – НВ

Компании, связанные с Игорем Коломойским проиграли суды Нацбанку по залоговому имуществу на 2,6 млрд грн

Национальный банк Украины и ПриватБанк выиграли у связанных с Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на юристов НБУ.

Речь идет об исках Никопольского ферросплавного завода (НФЗ) и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств по рефинансированию, выданного НБУ ПриватБанку на 2,6 млрд грн и 143 млн грн соответственно

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"14 мая 2019 Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка по кредитам рефинансирования, в НБУ и ПриватБанка", - сообщили юристы изданию.

Согласно судебным материалам, на 25 сентября 2017 года долг ПриватБанка перед НБУ по кредитному договору достиг 2,6 млрд грн. По нему НФЗ передал в залог больше 60 вагонов. Вторая компания - Тровелко Холдингз Лимитед – в залог передала недвижимость стоимостью 143,3 млн грн.

Целью указанных исков было освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя - Игоря Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

По подсчетам издания, сейчас в судах находится около 242 дел, связанных с национализацией ПриватБанке и долгам его бывших собственников за кредиты рефинансирования.

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Теги: национализация Приватбанка, Никопольский ферросплавный завод, кредиты рефинансирования
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