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29.07.2019, 14:49

Снижение учетной ставки: как голосовал комитет НБУ

Снижение учетной ставки: как голосовал комитет НБУ

Все члены комитета монетарной политики НБУ высказались за снижение учетной ставки

Все члены комитета монетарной политики (КМП) Национального банка Украины поддержали снижение учетной ставки на заседании 17 июля 2019 года. Об этом говорится в протоколе заседания комитета, опубликованном на сайте НБУ.

Согласно документу, восемь из десяти членов комитета поддержали снижение учетной ставки на 0,5 п.п. - до 17%, один – на 1 п.п. - до 16,5%. Один член КМП на заседании не присутствовал.

По мнению членов комитета монетарной политики НБУ, макроэкономические условия в Украине являются благоприятными для смягчения монетарной политики.

По базовому прогнозному сценарию при условии постепенного снижения процентной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. При таких условиях инфляция должна достичь 5% в конце 2020 года, говорится в протоколе.

Члены КМП отметили, что основной внутренний риск для базового сценария - дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности - остается актуальным.

"Такой риск связан с возможной задержкой в проведении ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений через судебные и законодательные решения, которые могут усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ", - пояснили в НБУ.

В то же время, большинство членов комитета считают, что НБУ должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, поскольку доверие к способности регулятора достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

При этом отдельные члены КМП не исключали, что при быстрой дезинфляции НБУ ускорит смягчение монетарной политики.

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Теги: учетная ставка, комитет монетарной политики нбу
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