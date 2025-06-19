Лагард в Киеве: Украина может стать двигателем роста Европы, если не остановит реформы

Глава ЕЦБ выступила на конференции Нацбанка с оптимистической речью по поводу будущего Украины

Кристин Лагард (Фото: Facebook / Андрей Пышный)

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что Украина имеет потенциал стать двигателем роста европейского региона после завершения войны с Россией, если не откажется от проведения реформ. Об этом она сказала в четверг на IX ежегодной исследовательской конференции НБУ.

"Если Украина не сойдет с курса институциональных реформ и продолжит приспосабливать свою экономику к новым возможностям, несмотря на неспокойную обстановку, она может стать мощным двигателем роста и ключевым вкладом в будущее региона", – сказала Лагард.

Она подчеркнула, что углубление экономической интеграции с ЕС является "четким путем к возобновлению и длительному процветанию" для Украины.

При этом Лагард предупредила, что интеграция, хоть и увеличивает потенциальные выгоды, также повышает риски, если не проводить реформы.

Если восстановление Украины будет проходить по плану, страна сможет привлечь значительные объемы капитала в течение следующего десятилетия. Но без надлежащих гарантий этот капитал рискует быть неправильно распределенным, что подорвет долгосрочную производительность вместо укрепления.

Лагард добавила, что преимущества интеграции с ЕС не являются автоматическими и постоянными.

"Их сохранение зависит от непрерывности реформ, но реформы также должны обеспечивать ощутимые улучшения в жизни людей и делать это относительно быстро. Если люди видят только усилия, а не результат, общественная поддержка дальнейших реформ может ослабнуть, поставив под угрозу долгосрочную конвергенцию [подтягивание экономики Украины к уровню стран ЕС]", – сказала она.

"Я уверена, что Украина сможет полностью реализовать свой экономический потенциал", – подытожила Лагард.