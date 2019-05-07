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Суд по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому перенесли
07.05.2019, 11:34

Международные резервы Украины сократились из-за долгов

Международные резервы Украины сократились из-за долгов

В апреле международные резервы уменьшились на 0,5% из-за погашений по государственному долгу

Международные резервы Украины на 1 мая 2019 года составляли $20,5 млрд. В апреле, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 0,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Динамику резервов в течение месяца определяли, во-первых, выполнение обязательств Украины по госдолгу. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено $881,7 млн.

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В частности, $710,3 млн - на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в иностранной валюте, $78 млн - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные - на обслуживание и погашение долга перед международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и 2,6 млн евро.

Во-вторых, на динамику резервов влияла и благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $299,9 млн.

В апреле предложение валюты превышало спрос прежде всего благодаря стабильным поступлениям валютной выручки экспортеров, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате НБУ купил на межбанке $321,5 млн. В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Нацбанк продал всего $21,6 млн в формате интервенции по единому курсу.

В-третьих, на международные резервы влияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $54 млн.

Как отмечают в НБУ, на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, что международные резервы Украины на 1 апреля составляли $20,63 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,1%.

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Теги: еврооблигации, ОВГЗ, международные резервы
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