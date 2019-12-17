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Минфин привлек от ОВГЗ 11 млрд грн под рекордно низкие проценты

Минфин привлек от ОВГЗ 11 млрд грн под рекордно низкие проценты
17.12.2019, 18:30

Средневзвешенная ставку доходности по 4-летним ОВГЗ в гривне снижена до 10,9%, а по 6-месячным ОВГЗ в евро - до 2,22%

Министерство финансов на аукционе 17 декабря 2019 года привлекло 11,41 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства.

Всего по итогам аукциона для финансирования госбюджета привлечено под 3-месячные ОВГЗ - 530 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 539 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 1 036 млн грн, 4-летние ОВГЗ - 4 123 млн грн, 6-месячные ОВГЗ номинированные в евро - 198,8 млн евро).

Доходность по ОВГЗ, номинированных в евро опустилась до рекордных 2,2%. В последний раз министерство выставило на аукцион облигации в евро в июне этого года.

Стоимость заимствований в гривне продолжила падать и составила для 3-месячных ОВГЗ - 11,78% (снижение на 128 бп), 1-летних ОВГЗ - 11,42% (снижение на 158 бп), 2-летних ОВГЗ - 11,1% (снижение на 91 бп), 4-летних ОВГЗ - 10,9% (снижение на 77 бп).

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ОВГЗ
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