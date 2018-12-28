Насиров заявил, что вернулся к управлению ГФС

Роман Насиров у себя в Facebook заявил, что приступил к осуществлению обязанностей главы Государственной фискальной службы.

"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Николаевич, вчера приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - написал Насиров.

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Напомним, вчера Насиров приходил в ГФС с собственным приказом о восстановлении в должности. В ГФС ему ответили, что руководителем ведомства является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года.

Пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина отметила, что Насиров не может самовольно выдать и подписать приказ об исполнении решения суда.

"Вопрос восстановления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров Украины, проект которого вносится Минфином", - написала она.

Непряхина объяснила, что в случае принятия решения правительством о восстановлении Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности.

"Чтобы снять все вопросы - отвечаем. Да, Роман Насиров был сегодня (вчера, 27 декабря - ред. ) в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018", - написала Непряхина.